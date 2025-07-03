MIAT запустила прямые рейсы в Шанхай с сегодняшнего дня

CentralAsia (MNG) -

Национальная авиакомпания Монголии MIAT выполнит свой первый прямой рейс из Улан-Батора в Шанхай, Китай, сегодня в 12:55.

MIAT работает над постепенным расширением своей международной сети полетов и увеличением доступа к ключевым стратегическим хабам в регионе. Запуск прямых рейсов в Шанхай обеспечивает пассажирам короткую и удобную поездку в коммерческий и финансовый центр Китая.

Время полета Boeing 737 в четверг и воскресенье составляет 3 часа 50 минут в одну сторону. Торжественная церемония открытия прямого рейса состоялась в Шанхае 30 июня. В мероприятии приняли участие более 150 гостей, среди которых представители компаний и государственных учреждений, предоставляющих услуги в сфере туризма и других секторах Шанхая.

Это делает Шанхай пятым городом в Китае, куда MIAT выполняет прямые рейсы. В настоящее время компания выполняет прямые рейсы в Пекин, Хух-Хото, Гуанчжоу и Гонконг. Она также планирует выполнять прямые рейсы в Эрээн-хото в следующем году и увеличить частоту рейсов в Шанхай.

источник: MiddleAsianNews

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