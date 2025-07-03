Пентагон: Удары США отбросили ядерную программу Ирана на два года назад

Комбинированное изображение показывает спутниковые снимки над Фордо до и после удара США по подземному ядерному объекту недалеко от горо

CentralAsia (CA) - США считают, что американские удары по Ирану отбросили ядерную программу республики на два года назад. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, передает Reuters.

«Мы сократили их программу на 1–2 года, по крайней мере, так предполагают разведданные министерства [обороны]»,— сказал Парнелл.

В ночь на 22 июня американскими ВВС были атакованы три ядерных сооружения. Президент США Дональд Трамп заявил, что США уничтожили все иранские ядерные объекты.

После телеканал CNN опубликовал ранние разведданные, согласно которым американские удары не смогли полностью уничтожить ядерную программу Ирана. После публикации материала президент США Дональд Трамп несколько раз назвал факты в нем «фейковыми», а также анонсировал пресс-конференцию с военными представителями.