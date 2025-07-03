Зеленский лишил гражданства главу Украинской православной церкви Онуфрия

Митрополит Онуфрий

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский прекратил украинское гражданство Ореста Березовского — митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия, сообщила Служба безопасности Украины.

Ведомство утверждает, что Березовский в 2002 году получил гражданство России и не сообщил об этом украинским властям, но «продолжал пользоваться статусом гражданина» Украины.

В СБУ заявили, что Березовский поддерживает связь с московской патриархией, которая поддерживает российское вторжение в Украину, и «сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви».

«Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла», — говорится в сообщении спецслужбы.

Спикер Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Климент сообщил телеканалу «Суспільне», что у митрополита Онуфрия нет никаких паспортов, кроме украинского, и он никогда не обращался в другие государства с заявлением о получении другого гражданства. По его словам, Онуфрий «будет защищать свои права как гражданин Украины». Климент добавил, что решения о прекращении гражданства «подлежат определенному юридическому сомнению».

Согласно законодательству Украины, основаниями для утраты гражданства могут быть добровольное получение паспорта гражданина другой страны, а также принятие в гражданство Украины путем обмана и предоставления ложных сведений и фальшивых документов.

После начала военных действий Украинская православная церковь объявила о полной независимости от Московского патриархата, но окончательно не разорвала с ним отношения. Храмы, принадлежавшие УПЦ, начали передавать Православной церкви Украины, а священников УПЦ стали подозревать в распространении российской пропаганды. СБУ проводило обыски в приходах, представители УПЦ становились фигурантами уголовных дел. В августе 2024 года в Украине приняли закон о запрете «религиозных организаций, связанных с Россией». Он в том числе ограничивает деятельность УПЦ.