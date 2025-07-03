У берегов Бали затонул паром с 65 пассажирами: четверо погибших, десятки пропали без вести

CentralAsia (CA) - В Индонезии затонул паром KMP Tunu Pratama Jaya, следовавший из порта Баньуванги (Восточная Ява) на остров Бали. На борту находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа, а также 22 транспортных средства, сообщает Associated Press.

По данным спасательного агентства, 23 человека выбрались живыми, четверо погибли. Ещё 38 считаются пропавшими, их поиски осложняют сильное течение и ветер.

Официальных данных о гражданстве пассажиров пока нет, но согласно списку, который показал телеканал MetroTV, иностранцев на борту не было.

Индонезия, состоящая более чем из 17 тысяч островов, часто сталкивается с подобными ЧП из-за перегруженных судов и слабого контроля за безопасностью. Последняя крупная трагедия произошла в 2023 году близ острова Сулавеси, когда перевернулся небольшой паром, погибли не менее 15 человек.