Азербайджан требует от России расследовать крушение самолета близ Актау и выплатить компенсации

CentralAsia (KZ) - Азербайджанские власти призывают Россию выявить и привлечь к ответственности виновных в крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» близ Актау. Об этом замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов заявил послу РФ Михаилу Евдокимову.

Азимов отметил, что в Баку ожидают от Москвы проведения «полного и прозрачного расследования этой катастрофы» и выплаты компенсаций пострадавшим. В МИД республики указали, что «эти шаги имеют большое значение для устранения негативных настроений в двусторонних отношениях».

«Было заявлено, что непринятие необходимых адекватных мер и попытки искажения реальной ситуации после сбития самолета «Азербайджанских авиалиний» в воздушном пространстве России, негативно влияющие на отношения с конца прошлого года, а также проведение дезинформационной кампании против нашей страны в российских СМИ через ряд должностных лиц и представителей СМИ являются недопустимыми», - говорится в сообщении.

2 июля посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана. Там ему выразили протест против «недружественных действий» со стороны РФ. К «недружественным» шагам азербайджанские власти отнесли, в частности, «противоправные действия, повлекшие гибель двух соотечественников и ранения некоторых из них в результате тяжких телесных повреждений», реакцию РФ на крушение самолета «Азербайджанских авиалиний» под Актау, «проявления этнической нетерпимости» в российских СМИ и ряд других.

Отношения Азербайджана и России обострились после задержания в Екатеринбурге азербайджанцев, обвиняемых в совершении преступлений в составе этнической группировки. Двое из задержанных погибли. В Азербайджане причиной их смерти назвали многочисленные травмы и повреждения. После массового задержания МИД Азербайджана выразил Москве протест. Вслед за этим правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а затем задержали российских граждан, обвиняемых в транзите наркотиков. МИД РФ потребовал освободить задержанных. Сегодня на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Баку предпринять меры для возвращения отношений стран к уровню стратегического союзничества. По ее словам, все проблемные вопросы между государствами можно решить дипломатическим путем.

Азербайджанский Embraer Е-190 разбился 25 декабря у взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау в Казахстане. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Баку—Грозный. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. В результате крушения судна погибли командир самолета, второй пилот, старший бортпроводник и 35 пассажиров. Из них — 6 граждан Казахстана, 25 — Азербайджана, 7 — России. 28 человек получили травмы разной степени тяжести. Предварительный отчет об авиакатастрофе Минтранса Казахстана был опубликован в начале февраля 2025-го. В документе указывалось, что воздушное судно, следовавшее из Баку в Грозный, получило повреждение многих систем в воздухе. В январе этого года глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет потерпел крушение из-за «обстрела с земли». По его мнению, трагедии можно было бы избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство над Грозным и соблюдались правила наземного обслуживания. От России он потребовал наказания причастных и выплаты компенсаций.

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