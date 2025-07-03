Футболист «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП, ему было 28 лет

Диогу Жота

CentralAsia (CA) - Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе, сообщает Marca. Футболисту было 28 лет.

Вместе с ним погиб его 26-летний брат Андре, который выступал за португальский футбольный клуб «Пенафиел».

Авария произошла в Испании, на 65-м километре автомагистрали A-52, недалеко от района Санабрия в провинции Самора. Диогу Жота и его брат погибли, когда их автомобиль вылетел с трассы и загорелся.

Диогу Жота — воспитанник клубов «Гондомар» и «Пасуш де Феррейра». В разные годы выступал за «Атлетико Мадрид», «Порту», «Вулверхэмптон Уондерерс». С 2020 года входил в состав «Ливерпуля». Вместе с «Ливерпулем» стал чемпионом Англии в 2024/2025 годах, а также выиграл Кубок Ангдии в 2021/2022 годах. Участвовал в двух чемпионатах Европы в 2020 и 2024 году.