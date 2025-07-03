Мирзиёев и Алиев приняли участие в заседании Высшего межгосударственного совета

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев провели встречу в узком составе, а также приняли участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета. Эти мероприятия состоялись 2 июля в рамках визита главы центральноазиатской республики в Баку, передает его пресс-служба.

Стороны рассмотрели вопросы укрепления дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Руководитель Узбекистана отметил, что его приезд в Азербайджан и заседание совета проходят в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

«Никогда в истории наши отношения не были на таком высочайшем уровне, как сегодня», — подчеркнул Мирзиёев.

Лидеры стран констатировали динамичное развитие сотрудничества по многим направлениям. В частности, упоминалось, что вчера в Хиве состоялся первый Межпарламентский форум. До этого в Баку плодотворно прошли заседание Межправительственной комиссии и Форум регионов.

Товарооборот между республиками вырос на 25%. Портфель инвестиционных проектов достиг $4 млрд. Сейчас действует около 300 совместных предприятий.

Отмечается, что в ходе визита Мирзиёева в Баку дан старт строительству в столице Азербайджана парка «Узбекистан». Кроме того, здесь открыто новое здание посольства центральноазиатской страны.

На встрече с участием президентов обсуждались практические меры по доведению объема взаимной торговли и инвестиций до $1 млрд в год. Также говорилось о принятии отдельной Программы кооперации, в которую войдут проекты в области промышленности, инфраструктуры, сельского хозяйства, туризма и прочее. Президенты поддержали расширение форматов взаимодействия, например, организацию Совета предпринимателей и Форума промышленных и экономических зон.

Особое внимание главы государств уделили сотрудничеству в сфере транспорта и коммуникаций, где важную роль играет совместное развитие Серединного коридора. Было подчеркнуто, что объем перевозок узбекских грузов по этому маршруту вырос на 25% и превысил 1 млн тонн. И показатель должен увеличится, так как с марта текущего года состоялся переход на электронные разрешения при проезде через коридор.

Кроме того, стороны решили ускорить подготовку совместного проекта по экспорту электроэнергии в Европу.

К слову, в целях достойного празднования юбилея дипломатических отношений Узбекистан и Азербайджан осенью проведут ряд культурных и молодежных мероприятий.

Мирзиёев и Алиев также обменялись мнениями по международной и региональной повестке. На заседании Межгосударственного совета были заслушаны доклады сопредседателей Межправительственной комиссии, министров транспорта, энергетики, культуры.

По итогам мероприятия решено принять «дорожную карту» по своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей.