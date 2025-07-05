ВОЗ: От одиночества в мире умирает 100 человек в час

CentralAsia (CA) - Каждый шестой житель Земли страдает от одиночества. По подсчетам аналитиков, от причин, связанных с одиночеством, в среднем умирают около 100 человек в час по всему миру, говорится в новом докладе комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по социальным связям.

Комиссия по социальным связям была создана в ноябре 2023 года. Ее главная цель — изучение одиночества как одной из самых серьезных угроз здоровью человека.

В новом докладе говорится, что от причин, связанных с одиночеством, ежегодно умирают более 871 тыс. человек. По подсчетам авторов, это около 100 смертей в час. В свою очередь, развитые социальные связи помогают людям сохранить здоровье и жить дольше.

По определению ВОЗ, одиночество — это болезненное состояние, возникающее при несоответствии желаемого и фактического уровня общения. А социальная изоляция — объективная нехватка таких связей.

«В нашу эпоху, несмотря на безграничные возможности для общения, все больше людей сталкиваются с изоляцией и одиночеством. Эти явления губительны для человека, семьи и общества, а в случае нашего бездействия они будут приносить обществу миллиардные убытки, увеличивая расходы на здравоохранение, образование и занятость», — подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Больше всего одиноких — среди молодежи и жителей стран с низкими доходами. В возрастной группе от 13 до 29 лет от 17 до 21% признались, что ощущают одиночество. Среди подростков этот показатель особенно высок. В странах с низким уровнем дохода одинокими себя считают 24% опрошенных — вдвое больше, чем в странах с высоким уровнем дохода (11%).

«Многие молодые люди чувствуют одиночество даже в цифровую эпоху. Технологии меняют нашу жизнь, но важно, чтобы они укрепляли, а не ослабляли человеческое общение. В нашем докладе подчеркивается необходимость учитывать фактор социальных связей во всех направлениях — от доступа к цифровым технологиям до здравоохранения, образования и занятости», — отметил сопредседатель комиссии ВОЗ по социальным связям, советник председателя Африканского союза Чидо Мпемба.

По данным ВОЗ, одиночество и изоляция повышают риски инсульта, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и даже суицидов. Одинокие подростки чаще сталкиваются с низкой успеваемостью в школе, а взрослым сложнее найти работу. Экономические последствия одиночества касаются не только отдельных людей, но и общества в целом — снижается производительность, растут расходы на медицину и так далее.

ВОЗ призывает правительства развивать общественные пространства — такие как парки, библиотеки и кафе, — а также развивать социальную политику, способствующую общению, чаще поддерживать родных и друзей, вступать в клубы и волонтерские организации, а также отложить телефон при встрече с другом или просто поздороваться с соседом. ВОЗ подчеркивает, что даже такие простые действия помогут снизить масштабы кризиса одиночества.