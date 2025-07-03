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В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков
Михаил Гудков
Михаил Гудков

CentralAsia (CA) -  Гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской бригады Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры. Быть воином — жить вечно!» — написал Кожемяко в Telegram-канале.

В Минобороны России подтвердили гибель Гудкова в Курской области. В военном ведомстве заявили, что он погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов.

Михаил Гудков окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Службу начал в дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. В 2023 году получил звание Героя России.

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