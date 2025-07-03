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МИД Армении заявил о желании страны стать членом ШОС

CentralAsia (CA) -  Армения выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявили в МИД республики.

«Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС»,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале армянского внешнеполитического ведомства.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В организацию входят десять государств: Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран, Беларусь (с 2024 года). Заседание глав государств—членов ШОС состоится в конце августа—начале сентября 2025 года в Китае.

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