Император будет скорбеть по японским военнопленным, погибшим в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Император Японии Нарухито объявил о планах почтить память японских военнопленных Второй мировой войны во время своего визита в Монголию на следующей неделе

Император Японии Нарухито заявил в среду, что он почтит память тысяч японских военнопленных Второй мировой войны, которые содержались в суровых условиях в Монголии, когда посетит страну на следующей неделе.

Нарухито, отмечая 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, посетил некоторые из мест, где произошли самые кровавые сражения и бомбардировки, включая Иводзиму, Окинаву и Хиросиму. Это часть его усилий по искуплению и памяти о трагедии войны, которую он вел во имя своего деда, императора Хирохито.

«Я отдам дань уважения японскому народу, который невольно погиб в далекой стране вдали от дома, и подумаю об их трудностях», — сказал Нарухито на пресс-конференции перед своей поездкой в ​​Монголию с 6 по 13 июля. Его жена-дипломат, получившая образование в Гарварде, императрица Масако, будет сопровождать его.

Незадолго до окончания военных действий в 1945 году Советский Союз объявил войну Японии, забрав большую часть из примерно 575 000 японских военнопленных в Сибирь. Но около 12 000–14 000 из них были отправлены в Монголию, которая сражалась на стороне Советов против Японии.

Большинство военнопленных были отправлены на тяжелые работы и строительные работы для монгольского правительства, государственного университета и театра, которые все еще сохранились в столице Улан-Баторе. Заключенные трудились в тяжелых условиях и скудном питании. Японские записи показывают, что около 1700 из них умерли в Монголии.

«Отмечая в этом году 80-ю годовщину окончания войны, мы никогда не должны забывать боль и скорбь людей», — сказал Нарухито. «Я считаю, что важно не забывать тех, кто погиб, углублять понимание военного прошлого и воспитывать миролюбивое сердце».

Нарухито неоднократно подчеркивал важность рассказа о трагедии войны молодым поколениям, обещая внести свой вклад в усилия по содействию пониманию истории и решимости мира.

Поездка императора в Монголию станет его второй с тех пор, как он посетил ее в 2007 году в качестве наследного принца, чтобы отметить 35-ю годовщину дипломатических отношений между странами.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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