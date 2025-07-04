9-летний монгольский мальчик стал чемпионом Muaythai World Festival

CentralAsia (MNG) -
WBC Muaythai World Championship Amazing Muaythai World Festival 2025 прошел в Вероне, Италия.
Долгожданный фестиваль Amazing MuayThai World Festival 2025, который прошел в Вероне, Италия, с 25 по 29 июня 2025 года, обещал незабываемое празднование культуры, соревнований и сообщества MuayThai. Организованное совместно с WBC MuayThai, это глобальное мероприятие включало ряд мероприятий, включая молодежные турниры, показательные бои и соревнования для взрослых элитного уровня, B-класса и C-класса, привлекая бойцов и любителей со всего мира.
6 спортсменов из Victory Fight Club из Монголии приняли участие и завоевали 2 бронзовые, 1 серебряную и 1 золотую медали.
🥉ЕСУЙ Чинзориг завоевала бронзовую медаль
🥉БЯМБАЦОГТ Мягмар — бронзовая медаль
🥈БЯМБАДОРЖ Мягмар — серебряная медаль
🥇ЭРХЭТ Шурбум — золотая медаль. И монгольские ребята и прославила свою страну на весь мир.
источник: MiddleAsianNews