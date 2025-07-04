Цэлмуун завоевала бронзовую медаль на Детском Кубке мира по шахматам в Грузии
CentralAsia (MNG) -
Детский Кубок мира ФИДЕ до 8, 10, 12 лет проходил в Батуми (Грузия) с 22 июня по 3 июля 2025 года.
1 июля были сыграны первые партии мини-матчей. Шахматисты, занявшие первые места в своих группах, боролись за звание чемпиона, проигравший становился серебряным призером. Участники, занявшие вторые места, боролись за «бронзу».
После 9 дней напряженных боев определились чемпионы Кубка мира ФИДЕ среди игроков до 8-12 лет.
ЦЭЛМУУН Идэр
На торжественной церемонии закрытия победителям были вручены призы. Это был памятный момент, ознаменовавший успешное завершение очень конкурентного и вдохновляющего мероприятия.
В группе девочек до 12 лет ЦЭЛМУУН Идэр завоевала бронзовую медаль. Золотую и серебряную медали завоевали индийские девочки Пратита Бордолой и Довда Аадья.
источник: MiddleAsianNews
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