Цэлмуун завоевала бронзовую медаль на Детском Кубке мира по шахматам в Грузии

CentralAsia (MNG) -

Детский Кубок мира ФИДЕ до 8, 10, 12 лет проходил в Батуми (Грузия) с 22 июня по 3 июля 2025 года.

1 июля были сыграны первые партии мини-матчей. Шахматисты, занявшие первые места в своих группах, боролись за звание чемпиона, проигравший становился серебряным призером. Участники, занявшие вторые места, боролись за «бронзу».

После 9 дней напряженных боев определились чемпионы Кубка мира ФИДЕ среди игроков до 8-12 лет.

ЦЭЛМУУН Идэр

На торжественной церемонии закрытия победителям были вручены призы. Это был памятный момент, ознаменовавший успешное завершение очень конкурентного и вдохновляющего мероприятия.

В группе девочек до 12 лет ЦЭЛМУУН Идэр завоевала бронзовую медаль. Золотую и серебряную медали завоевали индийские девочки Пратита Бордолой и Довда Аадья.

источник: MiddleAsianNews

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