Монгольская девочка вошла в 1% лучших на вступительных экзаменах в Вуз Австралии, набрав 98,95 баллов

Усанболор Хишигбаатар

CentralAsia (MNG) -

Девочка из Монголии добилась успеха в рейтинге приема в высшие учебные заведения Австралии (ATAR), попав в 1% лучших из 47 461 школьников в Виктории. Об этом сообщает graph.mn.

Школьница Усанболор Хишигбаатар получила оценку 98,95 в системе, что означает, что ее рейтинг превышает рейтинг 98,95 процента всех учащихся. Она также была лидером своего поколения на экзаменах по специальной математике и методам математики, набрав самые высокие баллы за самое короткое время.

Это достижение стало первым случаем, когда ребенок из Монголии вошел в один процент лучших австралийских школьников.

Викторианский сертификат о среднем образовании (VCE) в Австралии также рассмотрел ее результаты экзаменов и то, как Усанболор успешно подготовилась к ATAR. Это также гордое событие, которое демонстрирует способности монгольских детей.

ATAR (Австралийский рейтинг поступающих в высшие учебные заведения) — это система, которая статистически ранжирует академическую успеваемость учащегося среди всех других выпускников средних школ, ранжируя их среди всех выпускников.

Она была принята на обучение по программе бакалавриата по коммерции в Мельбурнском университете (The University of Melbourne Bachelor of Commerce), одном из лучших университетов Австралии.

Мельбурнский университет является пионером в области бакалавриата коммерции на уровне UG. Программа рассчитана на 3 года. Этот курс предназначен для лиц, стремящихся к более высокому уровню образовательного цикла. Программа считается одной из лучших в стране, что отвечает за ее превосходное качество и почет.

Для поступления на курс абитуриенты должны соответствовать критериям отбора, среди которых обязательным условием для поступления являются вступительные баллы, полученные по таким тестам, как IELTS, TOEFL и PTE.

Плата за обучение в Университете Мельбурна за первый год обучения по этому курсу составляет 49 220 австралийских долларов. К этой сумме следует добавить расходы на проживание, аренду, плату за общежитие, питание, книги и принадлежности, коммунальные услуги или любые другие расходы по курсу. Этот полный план бюджета гарантирует, что студенты пройдут свою студенческую жизнь без проблем.

источник: MiddleAsianNews

