Khaan Quest 2025 успешно завершился церемонией закрытия

CentralAsia (MNG) -

Многонациональные миротворческие учения Khaan Quest 2025 официально завершились церемонией закрытия 28 июня 2025 года здесь.

Вступительное слово произнесли министр обороны Монголии Батлут Дамба и командующий 8-м командованием тылового обеспечения театра военных действий генерал-майор Гэвин Гарднер.

«Я рад выразить свое удовлетворение тем, что многонациональные учения по поддержанию мира Khaan Quest 2025, совместно организованные Вооруженными силами Монголии и Вооруженными силами США, успешно достигли своих целей и задач», — сказал Батлут Дамба.

Khaan Quest — это ежегодные, многонациональные и многокомпонентные учения, призванные содействовать региональному миру и безопасности. Мероприятие включало как командно-штабные, так и полевые учения, направленные на поддержание мира, ликвидацию последствий стихийных бедствий, реагирование на гражданские беспорядки и повышение оперативной совместимости посредством межкультурной коммуникации.

«Программа Khaan Quest началась в 2003 году как скромная миротворческая инициатива между Монголией и Соединенными Штатами», — сказал Гарднер. «Сегодня это самая масштабная программа сотрудничества в области безопасности на театре военных действий, сосредоточенная на критически важных навыках для современного миротворчества, разрешения конфликтов и гуманитарной помощи в Индо-Тихоокеанском регионе».

В этом году Khaan Quest проводится уже в 22-й раз. В учениях приняли участие более 900 человек из США, Австралии, Канады, Китая, Египта, Германии, Венгрии, Индонезии, Японии, Непала, Пакистана, Филиппин, Катара, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Сингапура, Турции, Великобритании и Вьетнама.

«Приобретенные навыки не только касаются технических знаний солдата, но и укрепляют нашу способность быстро и эффективно реагировать на будущие миротворческие операции, а также оказывать гуманитарную помощь и ликвидацию последствий стихийных бедствий», — сказал Гарднер.

Во время учений участников поощряли участвовать в многокультурных мероприятиях и завязывать дружеские отношения. Каждый вечер после тренировки участвующая страна проводила культурную демонстрацию для построения отношений и поощрения культурного признания.

«Партнерство имеет значение», — сказал Гарднер. «Выстроенные отношения и опыт, которым вы поделились за последние две недели, так же важны, как и приобретенные технические и тактические навыки. Из четырех компонентов взаимодействия наиболее важным является человеческий компонент. Этот компонент в значительной степени опирается на отношения и доверие. Мы построили это здесь, в Khaan Quest».

На церемонии закрытия звучала традиционная монгольская музыка, а монгольские почетные караулы были одеты в парадные одежды.

«Мир и стабильность основаны на взаимопонимании», — сказал Батлут Дамба. Сегодняшние глобальные проблемы безопасности становятся все более сложными, транснациональными и многогранными. Требуют более гибкого, проактивного и устойчивого сотрудничества».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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