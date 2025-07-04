ЕС привносит творческую энергию на музыкальный фестиваль Playtime 2025 в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

Европейский союз (ЕС) гордится партнерством с крупнейшим и самым знаковым музыкальным и молодежным культурным событием Монголии — фестивалем Playtime, привнося динамичное сочетание устойчивости, инноваций и креативности в основу фестивального опыта, пишет Европейская служба внешних связей.

От зажигательных живых выступлений до интерактивных инсталляций — фестиваль ЕС предлагает посетителям фестиваля заглянуть в более экологичное и инклюзивное будущее, основанное на чистой энергии, цифровом доступе и общих ценностях.

Зона ЕС, расположенная в самом центре фестивальной территории, приглашает посетителей принять участие в финансируемых ЕС проектах, которые способствуют реальным переменам в Монголии. Загляните в CHIP Ger — традиционное жилище, модернизированное с использованием теплоизоляции и экологически чистых энергетических решений, поддерживаемых ЕС, или посетите шатер SOGE, где проводятся практические занятия, посвященные устойчивому потреблению и практикам зеленой экономики. Для путешествия в цифровое будущее палатка DICE предлагает захватывающие впечатления виртуальной реальности, демонстрирующие усилия ЕС по преодолению цифрового неравенства и расширению прав и возможностей молодежи с помощью технологий.

Любители музыки смогут послушать лучшие европейские таланты, поддерживаемые ЕС, в том числе Альберта ван Аббе из Нидерландов, новаторского техно-исполнителя, и Марию Кьяру Аргиро из Италии, известную своим нестандартным сочетанием джаза, эмбиента и синти-попа.

ЕС также поддерживает усилия фестиваля по укреплению инклюзивности — от доступных туалетов до специальных возвышенных смотровых площадок для пользователей инвалидных колясок возле главных сцен — гарантируя, что каждый сможет в полной мере насладиться мероприятием Playtime.

Ина Марчюлёните, посол ЕС в Монголии, подчеркнула в своей беседе с молодежью, посещающей Зону ЕС: «Playtime — это больше, чем просто фестиваль, это ваш праздник креативности, энергии и потенциала. Я горжусь тем, что ЕС может быть здесь с вами, чтобы разделить вашу страсть и работать вместе ради более зеленого, справедливого и инклюзивного будущего. Будущее за вами! — и мы рады пройти этот путь вместе с вами».

Активное присутствие ЕС на Playtime 2025 отражает его сильную и растущую приверженность устойчивому развитию, гендерному равенству, инклюзивному управлению и расширению прав и возможностей молодежи — основным столпам сотрудничества ЕС с Монголией. В рамках стратегии Global Gateway ЕС инвестирует более 180 миллионов евро в поддержку перехода Монголии к зеленому, инклюзивному и устойчивому будущему.

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источник: MiddleAsianNews

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