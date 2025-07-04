Монголия: продвижение гуманитарных принципов на Khaan Quest 2025

CentralAsia (MNG) -

Международный Комитет Красного Креста взаимодействует с многонациональными миротворцами в Монголии с целью укрепления уважения к международному гуманитарному праву

С 13 по 20 июня 2025 года Международный комитет Красного Креста (МККК) принял участие в 22-м цикле учений Khaan Quest, ежегодных международных военных учениях, организованных совместно монгольскими вооруженными силами и Индо-Тихоокеанским командованием США. Учения этого года, призванные содействовать региональному миру и безопасности, проводились на учебном полигоне Таван-Толгой недалеко от Улан-Батора и собрали более 1200 участников из 24 стран.

На протяжении более века МККК взаимодействует с военными силами по всему миру, чтобы содействовать соблюдению международного гуманитарного права (МГП) для уменьшения человеческих страданий во время конфликтов. Одним из способов такого взаимодействия является интеграция принципов МГП в военные учения и тренировки.

Кэт Стюарт, региональный координатор МККК по вооруженным силам и силам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приняла участие в штабных учениях вместе с более чем 100 офицерами среднего и старшего звена из почти 20 стран, планируя развертывание трех батальонов в рамках имитируемой миротворческой операции ООН. Она представила участникам обзор гуманитарного сектора и миссии, мандата и участия МККК в районе операций. Действуя в имитационной роли полевого руководителя субделегации, она работала над тем, чтобы гуманитарные соображения, такие как защита гражданских лиц и соблюдение МГП, были включены в оперативное планирование, информируя о приказах, которые должны быть отданы для проведения командно-штабных учений.

МККК также принял участие в полевых учениях, взаимодействуя с Монгольским обществом Красного Креста, в состав которого вошли четыре из одиннадцати взводов, представлявших страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

МККК провел обсуждения с подразделениями из Китая, Южной Кореи, Индии и Катара по вопросам МГП, международного права прав человека и защиты гражданских лиц. Эти занятия помогли миротворцам лучше понять свои обязанности и исключительную важность соблюдения гуманитарных норм в сложных оперативных условиях.

Учения Khaan Quest продолжают оставаться для МККК ценной возможностью поработать с сотрудниками полиции и военнослужащими, готовящимися к миротворческим миссиям ООН.

Благодаря своему участию МККК вносит вклад в постоянную интеграцию МГП и гуманитарных принципов в военную подготовку и доктрину, гарантируя, что защита гражданского населения остается в центре миротворческих операций.

МККК по-прежнему привержен укреплению диалога и сотрудничества с вооруженными силами во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами в поддержку своей миссии по защите и оказанию помощи жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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