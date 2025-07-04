Начинается турнир Ulaanbaatar Grand Slam, который обеспечит квалификационные очки для летних Олимпийских игр 2028 года

CentralAsia (MNG) - Ulaanbaatar Grand Slam, один из серии турниров Международной федерации дзюдо, пройдет 25–27 июля на арене AIC Steppe Arena.

Турнир Ulaanbaatar Grand Slam уникален тем, что это турнир высокого уровня, на котором разыгрываются квалификационные очки для участия в летних Олимпийских играх «Лос-Анджелес 2028», а также очки мирового рейтинга.

На данный момент для участия зарегистрировались 112 спортсменов: 74 мужчины и 38 женщин из 22 стран с 4 континентов.

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