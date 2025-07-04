Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан

// ТАСС

CentralAsia (CA) - В МИД России заявили, что Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом также сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

«Это решение принципиально принятое президентом Российской Федерации по предложению министра иностранных дел России. Оно демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном»,— сказал Кабулов в эфире телеканала «Россия-1».

Как передает ТАСС, введенный «Талибаном» флаг Афганистана вывесили над посольством в Москве.

Как отмечает агентство Reuters, Россия стала первой в мире страной, которая официально признала власть «Талибана» в Афганистане, после того как движение стало править в стране в 2021 году.

Движение «Талибан» повторно пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года. Россия начала устанавливать дипломатические отношения с «Талибаном» и в мае этого года исключила его из реестра террористических организаций.

Накануне замглавы российского МИД Андрей Руденко принял копии верительных грамот у нового посла Афганистана в России Гул Хасана. Россия повысила уровень афганского представительства до посольства в апреле. Ранее Афганистан был представлен в стране лишь на уровне временного поверенного.