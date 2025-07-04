Путин и Трамп поговорили по телефону

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CentralAsia (CA) - Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. О его итогах рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По словам Ушакова, Трамп «поставил вопрос о скорейшем завершении военных действий на Украине», Путин заявил о готовности Москвы продолжить переговорный процесс с Украиной, но заявил, что Москва «не отступится от своих целей по устранению причин конфликта». Тему прекращения поставок американского оружия Украине президенты не обсуждали, как и даты третьего раунда переговоров Москвы и Киева.

Еще Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана, а также «возможность обмена кинопродукцией, продвигающей традиционные ценности, близкие РФ и администрации президента США».

Разговор продлился почти час, президенты договорились продолжать общение. «Нельзя сказать, кто первым положил трубку, но последними ее положили переводчики», — отметил Ушаков.

Дональд Трамп по итогам разговора с Владимиром Путиным заявил журналистам, что недоволен ситуацией вокруг Украины. По его словам, ему не удалось достигнуть прогресса в урегулировании конфликта.

Это был пятый телефонный разговор Путина и Трампа в 2025 году. Предыдущая беседа состоялась 14 июня; тогда впервые главной темой стала не Украина, а ирано-израильская война.