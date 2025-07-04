В Москве задержали азербайджанского вора в законе Вагифа Сулейманова

CentralAsia (CA) - В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали азербайджанского вора в законе Вагифа Сулейманова, также известного как Вагиф Бакинский и Дипломат, сообщила газета «Коммерсант» без ссылки на источник.

По данным издания, поводом для задержания Сулейманова стало нарушение правил пребывания в России. Его отправили в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве («Сахарово») для дальнейшей депортации в Азербайджан.

Близкие к российским силовикам телеграм-каналы «ВЧК-ОГПУ» и «112» опубликовали видео задержания Сулейманова. На кадрах сотрудник СОБРа сидит на лежащем лицом в землю мужчине. Лежащий на земле в ответ на требование человека за кадром представляется Сулеймановым. «Криминальным авторитетом являетесь? Вор? Вы вор?», — спрашивают его. «Не отвечаю на такие вопросы», — говорит Сулейманов.

«База» утверждает, что в Оренбурге также был «задержан еще один авторитет из Азербайджана — Заур». Его обвинили в том, что он занимает высшее положение в преступной иерархии. «112» пишет, что его собираются судить в России.

Вагифа Сулейманова связывают с разными бизнес-проектами в Москве, включая «Фуд-Сити» миллиардера Года Нисанова. Сулейманов родился в 1965 году в Тбилиси, жил в Баку, а в 1990-е переехал в Россию. По данным сайта «Прайм Крайм», на которые обратила внимание «Медиазона», Сулейманов был неоднократно судим по делам о краже и хранении наркотиков. Его считали приближенным убитого в 2013 году вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан).

Неясно, связано ли задержание Сулейманова с облавами на уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге. 27 июня в городе прошли массовые задержания по делу об убийствах. Два задержанных — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — погибли. Сообщалось, что на их телах были обнаружены следы избиений и пыток. Власти Азербайджана в ответ на действиях российских силовиков задержали и избили более 10 россиян в Баку.