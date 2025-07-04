Палата представителей США одобрила «большой прекрасный» закон Трампа о налоговых льготах

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CentralAsia (CA) - Члены Палаты представителей США поддержали «большой прекрасный» закон (The Big Beautiful Bill), который среди прочего предполагает снижение федеральных налогов и увеличение расходов на оборону и безопасность на границе, передает Reuters.

Закон поддержало минимально необходимое число конгрессменов — 218 членов Палаты представителей. Против проголосовали 214 конгрессменов — все демократы и два республиканца.

Голосование по закону оттягивал лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис. Он выступал 8 часов 55 минут, установив рекорд по длительности речи в нижней палате конгресса.

Накануне «большой прекрасный» закон прошел сенат. Теперь его должен подписать президент США Дональд Трамп, который и продвигал этот документ. Вероятно, он успеет подписать его к 4 июля — Дню независимости Соединенных Штатов.

«Большой прекрасный» закон продлевает налоговые льготы, введенные Дональдом Трампом же еще в 2017 году во время первого президентского срока. Закон предполагает увеличение расходов на оборону и охрану границ США, а также предусматривает сокращение финансирования социальных программ — таких как Medicaid и SNAP.

Бюджетное управление конгресса заявляло, что закон добавит 3,8 триллиона долларов к долгу федерального правительства. Сейчас размер долга составляет 36,2 триллиона долларов.

Из-за «большого прекрасного» закона с президентом США поссорился миллиардер Илон Маск, поддержавший Трампа на выборах. Бизнесмен раскритиковал инициативу, назвав ее «огромным и возмутительным» законом, «напичканным лоббистскими ненужными расходами». По мнению Маска, закон увеличивает дефицит бюджета вместо того, чтобы его уменьшать.