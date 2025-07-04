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В азербайджанском Ханкенди пройдет саммит ОЭС

CentralAsia (CA) -  В Ханкенди (Карабахский регион Азербайджана) 4 июля пройдет XVII саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В работе саммита примут участие главы государств и правительств государств-членов Организации – Афганистана, Азербайджана, Ирана, Пакистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Турции и Туркменистана. Также примут участие министр бюджета и экономического планирования Нигерии, президент Турецкой Республики Северного Кипра.

Темой саммита является «Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего».

Повестка XVII саммита ОЭС сосредоточена вокруг трёх ключевых направлений: устойчивого экономического роста, климатической безопасности и развития региональной инфраструктуры. 

Предыдущий, XVI саммит ОЭС состоялся 9 ноября 2023 года в столице Узбекистана - Ташкенте.

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