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Россия запустила по Украине 550 дронов и ракет, в Киеве пострадали более 20 человек, - ВСУ

CentralAsia (CA) -  Российские военные в ночь на 4 июля атаковали Украину 539 беспилотниками и 11 ракетами, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. 478 воздушных целей, заявили в ВСУ, были или успешно поражены, или «локационно утрачены/подавлены РЭБ».

Под ударов вновь оказался Киев, где, как сообщает мэр города Виталий Кличко, пострадали более 23 человек.

Повреждены жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, транспортная инфраструктура, подчеркнули в ГСЧС.

В Киеве, сообщила «Укрзалізниця» повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение пассажирских поездов частично ограничено, некоторые поезда следуют с задержкой до двух часов.

ВС РФ также пытались атаковать с воздуха окрестности аэропорта Жуляны, где дислоцированы комплексы ПВО Patriot. К такому выводу можно прийти, геолоцировав снимки пожаров в этом районе, что именно там горело — неизвестно.

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