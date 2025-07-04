В ДУМК Казахстана призвали с пониманием отнестись к запрету никабов в стране

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) поддержало решение властей о запрете никабов и другой закрывающей лицо одежды в общественных местах. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления 3 июля.

«Данное решение не направлено на ограничение религиозных убеждений или личных предпочтений, а продиктовано необходимостью обеспечения общественной безопасности. Многие страны мира, включая мусульманские, также принимают подобные меры в целях безопасности», — указано в нем.

В ДУМК отметили, что запрет на ношение никаба (одежды, скрывающей лицо) соответствует исламским предписаниям. В сообщении приводятся слова из Корана и хадисы Пророка Мухаммада. В них указано, что женщинам достаточно прикрывать тело. Лицо и кисти рук можно оставить открытыми.

«Как видно из Корана и хадисов, женщины не обязаны закрывать лицо или полностью укрываться. Эта традиция не получила широкого распространения и в обычаях нашего народа», — пояснили в ДУМК.

По словам представителей духовенства, ислам всегда выступал за общественный порядок, стабильность и мир. Новое законодательство не ущемляет религиозные чувства и способствует сохранению согласия в обществе.

«Поэтому давайте смотреть на закон с пониманием и укреплять наше единство на пути общего блага», — указано в сообщении.

30 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вводит запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, затрудняющих распознавание лица. Мера направлена на повышение общественной безопасности и профилактику правонарушений. В марте 2024 года Токаев назвал никабы архаичной формой одежды, которую навязывают казахстанкам радикально настроенные неофиты.

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