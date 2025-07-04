Над Россией за ночь сбили 48 беспилотников, - Минобороны РФ
- Азия и мир, происшествия
- 14:04, 04 июля 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь силами ПВО «уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов». БПЛА были самолетного типа, уточнили в ведомстве.
Над Ростовской областью были сбиты 26 дронов, над Курской — 12. Над Белгородской, Орловской и Липецкой областями — 6, 3 и 1 соответственно.
Власти Подмосковья сообщили также об атаке беспилотников в Сергиевом Посаде. Там ранения получили два человека.
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