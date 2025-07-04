Сильную жару прогнозируют на юге Казахстана в выходные
CentralAsia (KZ) - 5 июля на востоке, юге и юго-востоке Казахстана ожидается очень сильная жара, предупредили в «Казгидромете».
На востоке страны днём воздух прогреется до +40...+42 градусов. Ещё жарче будет на юге, где столбики термометров могут достичь отметки +45.
Горы не спасут от зноя и жителей юго-востока республики, где находится крупнейший мегаполис страны Алматы. В этой части страны ожидается +40...+45 градусов днём.
С 5-го по 7 июля на большей части страны прогнозируют дожди с грозами. В начале периода на севере, 5-6 июля – на востоке республики обещают сильные дожди с градом и шквалом.
«На юге республики сохранится погода без осадков. По стране ожидается усиление ветра, на юге страны – с пыльными бурями», – добавили синоптики.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения