Девять человек погибли в Европе из-за жары

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CentralAsia (CA) - Девять человек погибли в Европе на этой неделе из-за сильной жары, сообщает Sky News.

В Италии из-за палящей жары, достигавшей 38°C, власти объявили самый строгий – красный – уровень опасности в 17 крупных городах, включая Милан и Рим, а в нескольких регионах запретили работу на открытом воздухе во второй половине дня.

По сообщениям местных СМИ, в Италии умер 47-летний рабочий во время заливки бетона на автостоянке на окраине Болоньи. Двое мужчин старше 60 лет погибли на пляжах Сардинии, а в Палермо умерла 53-летняя женщина, которая, как сообщается, потеряла сознание во время прогулки по улице.

Глава Итальянского общества неотложной медицинской помощи Алессандро Риккарди заявил, что во время жары резко возросло количество госпитализаций.

В Испании, где температура поднималась до 46°C, сообщили о трёх умерших из-за жары.

Министр энергетики Франции сообщил о двух смертях, напрямую связанных с аномальной жарой, а также о 300 госпитализированных.

В Париже вновь ожидают 40-градусную жару, в городе закрыта Эйфелева башня.

Ранее сообщалось, что из-за жары начались пожары в Германии и на южном побережье греческого острова Крит.