Китай заявил ЕС, что не хочет, чтобы Россия проиграла войну в Украине, - South China Morning Post

CentralAsia (CA) - Китай предупредил, что Россия не может позволить себе проиграть войну на Украине.

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин не хочет поражения России из-за опасений, что США в таком случае переключат свое внимание на Китай.

По данным нескольких источников, говоривших с South China Morning Post, комментарии были сделаны в ходе четырехчасовой встречи Ван И и вице-президента Европейской комиссии Кайи Каллас.

Эти замечания застали многих врасплох, поскольку китайские официальные лица нечасто говорят столь откровенно, даже на закрытых встречах.

По словам людей, знакомых с ходом беседы, Ван также дал Каллас несколько «уроков истории и лекций» о реальной политике и опасениях Пекина относительно того, что Вашингтон постепенно обратит свое внимание на Восток.

Есть признаки того, что эти изменения уже происходят, поскольку президент Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет ясно дали понять, что безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и снижение угрозы со стороны Китая являются главным приоритетом для администрации.

Китай публично утверждает, что он «не является стороной» войны и отрицает военную или финансовую помощь. Ван решительно отверг обвинения, заявив, что «если бы Китай материально поддерживал Россию, конфликт давно бы закончился».

Комментарии Ван И являются последним признаком того, что Китай лично заинтересован в исходе войны.

После обмена мнениями китайские государственные СМИ сообщили, что Китай «последовательно выступает за мирные переговоры для разрешения украинского кризиса» и приветствует «усилия всех сторон по достижению всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения».

Эти заявления прозвучали после того, как США прекратили поставки оружия на Украину из-за опасений, что американские запасы оружия слишком малы.

В качестве удара по Киеву Белый дом заявил, что «поставит интересы Америки на первое место после пересмотра военной поддержки и помощи страны другим странам по всему миру».

Хотя те, кто был знаком со встречей Вана с Каллас, заявили, что она была уважительной, вскоре после этого стало известно, что предстоящий двухдневный саммит ЕС в Китае был сокращен по просьбе Пекина.

Первоначальная повестка дня включала встречу президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антонио Косты с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном в Пекине 24 июля, а затем поездку в Хэфэй в центральном Китае на деловой саммит 25 июля.

Теперь саммит продлится всего один день в Пекине.

Эксперты подозревают, что причиной прерывания саммита могли стать опасения Китая, что ЕС подпишет торговое соглашение с США, которое нанесет ущерб Пекину.

Недавно Китай также столкнулся с конфликтом с ЕС по поводу контроля за экспортом редкоземельных элементов и магнитов, что сильно ударило по некоторым европейским производителям.

Вчера Ван И попытался дать заверения относительно экспортного контроля, заявив, что «определенные силы намеренно раздувают этот вопрос» и что экспорт редкоземельных металлов никогда не был и не должен стать проблемой между Китаем и Европой.

Решение о сокращении саммита, по всей видимости, было принято быстро, поскольку Торговая палата ЕС в Китае приглашала участников зарегистрироваться на встречи в Хэфэе уже в четверг утром по местному времени.