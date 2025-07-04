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Россия и Украина провели новый раунд обмена военнопленными
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны России сообщило, что Киев передал Москве еще одну группу российских военнопленных. Взамен Украине была передана группа военнопленных ВСУ.

Обмен, как утверждает ведомство, прошел «в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле».

Сколько человек участвовали в обмене, российское министерство не сообщило. 

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Москва и Киев обменялись военнопленными. По его словам, в Украину вернулись военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии и пограничной службы, которые участвовали в боевых действиях в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях, а также гражданские.

На переговорах в Стамбуле в начале июня делегации России и Украины договорились обменяться тяжелоранеными военными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также передать друг другу тела погибших на войне солдат. Обмены пленными стартовали 9 июня. Число освобожденных военнопленных на каждом из этапов не раскрывалось.

Российские госагентства также сообщали, что в середине июня стороны начали процесс бессрочных санитарных обменов, в рамках которых передают друг другу раненых без каких-либо предварительных условий и согласований. Детали этих обменов не раскрывались.

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