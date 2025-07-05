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В Казахстане задержали бывшего главу Нацбюро по противодействию коррупции

CentralAsia (KZ) -  Задержан бывший глава Нацбюро по противодействию коррупции Казахстана Талгат Татубаев, сообщает Генеральная прокуратура РК.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 146 ч. 2 п. п. 1), 2) УК (пытки). 

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств.

Талгат Татубаев более 20 лет проработал в правоохранительных органах: в органах внутренних дел, финансовой полиции, Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, а также в Генпрокуратуре.

С сентября 2016 по июнь 2018 года являлся руководителем Национального бюро по противодействию коррупции АДГСПК. Затем был назначен начальником Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

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