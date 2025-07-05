В странах ЕС смертность на производстве из-за жары с 2000 года увеличилась на 42%, - СМИ

CentralAsia (CA) - Необходимо разработать единые правила защиты здоровья работников в периоды жары, считают в Европейской конфедерации профсоюзов.

Как пишет euronews, Испания и Франция сообщили о первых в этом году случаях смерти на рабочем месте в результате жаркой погоды. Подобные трагедии уже случались в летние месяцы в прошлые годы в обеих странах, а также в Италии и Греции.

Европейская конфедерация профсоюзов бьет тревогу. Согласно данным Международной организации труда, в ЕС с начала века на 42% увеличилось число смертей на рабочем месте из-за жары.

Конфедерация отмечает, что когда температура превышает 30°C, риск несчастных случаев на производстве увеличивается на 5-7%. Когда температура поднимается выше 38°C, риск возрастает на 10-15%.

Поэтому в конфедерации призывают к принятию мер по защите работников на общеевропейском уровне.

В ЕС 23% работников подвергаются воздействию высоких температур не менее четверти рабочего времени, 36% из них - в сельском хозяйстве и промышленности, 38% - в строительстве.

Головокружение, головная боль и судороги - первые симптомы теплового удара. Эти сигналы могут привести к рвоте, потере сознания и даже смерти, если не принять никаких мер. Высокая температура обостряет сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

Конфедерация призывает установить максимальные рабочие температуры для различных отраслей. В некоторых государствах блока они уже действуют:

Бельгия: 29°C для легкой физической работы, 26°C для умеренно тяжелой физической работы, 22°C для тяжелой физической работы и 18°C для очень тяжелой физической работы.

Венгрия: 31°C для сидячей работы и легкого физического труда, 29°C для умеренного физического труда и 27°C для тяжелого физического труда.

Латвия: максимальная рабочая температура в помещении не должна превышать 28°C.

Испания: максимальная рабочая температура для сидячей работы, например офисной, составляет 27°C, для легкой физической работы - 25°C. Однако эти ограничения не распространяются на все виды работ, всех работников и все помещения.

В конфедерации обращают внимание на отсутствие точных данных о смертности и несчастных случаях.