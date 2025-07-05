Монголия будет сотрудничать с Южной Кореей в разработке специализированных услуг социальной защиты

CentralAsia (MNG) - Директор Специального центра социальной защиты при губернаторе столицы Мөнхцэцэг Шугар и президент НПО «Центр движения в защиту реки Ханган» из Республики Корея Нам Кён Ван подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

слева: Мөнхцэцэг Шугар и Нам Кён Ван

По инициативе президента НПО «Центр движения в защиту реки Ханган» и представителя города Намянджу Республики Корея Нам Кён Вана, канцелярия губернатора города Намянджу направила в канцелярию губернатора столицы Монголии предложение о пожертвовании городу Улан-Батору и расширении сотрудничества путем заключения Меморандума о взаимопонимании со Специальным центром социальной защиты Монголии, который оказывает услуги уязвимым социальным группам и бездомным гражданам.

В рамках Меморандума стороны договорились сотрудничать в оказании поддержки образованию и защите граждан, обслуживаемых в Специальном центре социальной защиты, сохранении окружающей среды, посадке деревьев для сокращения опустынивания, активизации лесовосстановления и озеленения, проведении добровольных генеральных уборок, а также реализации двусторонней программы культурного и практического обмена.

Кроме того, с 29 июня по 3 июля 2025 года группа из 19 должностных лиц «Центра движения в защиту реки Хан» посетила и ознакомилась с работой Учебно-развивающего комплекса, являющегося частью Специального центра социальной защиты.

С тех пор, как в 1998 году между Улан-Батором и Намянджу были установлены дружеские отношения, два города постоянно расширяют сотрудничество в области образования, культуры, искусства и сельского хозяйства.

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