В первой половине 2025 года в Монголии зафиксировано 24 умеренных землетрясения

CentralAsia (MNG) - По данным Государственного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС), в период с 1 января по 1 июня 2025 года в Монголии и приграничных районах было зафиксировано 24 землетрясения магнитудой от 3,5 до 5,1. Зарегистрированные сейсмические события показывают рост на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Директор Департамента управления операциями ГУЧС полковник А. Дашням отметил: «Землетрясение магнитудой 4,5 балла, произошедшее 2 июля в сомоне Богд аймака Өвөрхангай, ощутили местные жители. Кроме того, землетрясение магнитудой 5,0 балла, зарегистрированное 3 июля в сомоне Дэлгэрцогт аймака Дундговь, ощущалось не только в эпицентральной зоне, но и в близлежащих сомонах — Сайнцагаан, Адаацаг и Дэрэн, а также в столице Улан-Баторе. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших».

Землетрясения магнитудой от 3,5 до 5,1 обычно не вызывают структурных повреждений; они часто ощущаются внутри помещений и могут потревожить незакрепленные предметы. Землетрясения магнитудой выше 5,0, хотя и умеренные, могут вызывать более ощутимые толчки, потенциально затрагивая слабые конструкции и вызывая беспокойство у жителей.

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