У берегов Японии ночью произошла серия землетрясений
- Азия и мир, происшествия
- 11:09, 05 июля 2025
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CentralAsia (CA) - У берегов Японии ночью 5 июля произошла серия землетрясений.
По данным Геологической службы США, в 23:58 4 июля в 97 км от поселка Тацуго произошло землетрясение магнитудой 4,7. Очаг залегал на глубине 10 км.
В 00:14 5 июля произошло землетрясение в 121 км от города Иваки. Магнитуда составила 4,8, очаг залегал на глубине 35 км.
У берегом Тацуго зарегистрировано повторные толчки: в 00:44 (магнитуда 4,7), в 03:29 (магнитуда 5,4).
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