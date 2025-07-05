У берегов Японии ночью произошла серия землетрясений

CentralAsia (CA) - У берегов Японии ночью 5 июля произошла серия землетрясений.

По данным Геологической службы США, в 23:58 4 июля в 97 км от поселка Тацуго произошло землетрясение магнитудой 4,7. Очаг залегал на глубине 10 км.

В 00:14 5 июля произошло землетрясение в 121 км от города Иваки. Магнитуда составила 4,8, очаг залегал на глубине 35 км.

У берегом Тацуго зарегистрировано повторные толчки: в 00:44 (магнитуда 4,7), в 03:29 (магнитуда 5,4).