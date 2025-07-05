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На большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, на юге страны жара до +46 градусов

CentralAsia (KZ) -  С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, сообщает Казгидромет.

5 июля на севере страны, 5-6 июля на востоке Казахстана – сильные дожди, град, шквал. Лишь на юге республики сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра на юге страны с пыльными бурями.

На востоке страны днем ожидается очень сильная жара +40…+42, на юге страны +45…+46, на юго-востоке +40…+45. В остальных регионах резких изменений в температурном фоне не ожидаются.

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