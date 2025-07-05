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Из-за наводнения в Техасе погибли 24 человека

CentralAsia (CA) -  Всю ночь в Техасе продолжается масштабная поисково-спасательная операция после того, как в результате наводнения погибли по меньшей мере 24 человека и многие девочки из христианского летнего лагеря пропали без вести. Об этом пишет BBC.

Не было никаких предупреждений, поскольку уровень реки Гваделупе поднялся на 7,9 м менее чем за час, а последовавшее за этим наводнение смыло передвижные дома, автомобили и домики для отдыха, где люди проводили выходные 4 июля.

Спасательные бригады все еще ищут около 25 детей, которые были среди 750 девочек, посещавших лагерь Мистик недалеко от города Керрвилл, в 104 км (64,0 милях) к северо-западу от Сан-Антонио.

В нескольких округах объявлено чрезвычайное положение, размыты дороги и отключены телефонные линии.

Чиновники заявили, что поисково-спасательные операции с участием вертолетов, беспилотников и лодок будут продолжаться до тех пор, пока все погибшие не будут найдены.

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