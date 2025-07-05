В Турции задержаны мэры трех городов по обвинению во взяточничестве

CentralAsia (CA) - Турецкая полиция в субботу утром задержала мэров трех южных городов в рамках расследования предполагаемого взяточничества. Об этом пишет Daily Sabah.

Среди задержанных были мэры города Адана Зейдан Каралар, курортного города Анталья Мухиттин Бёчек и города Адыяман Абдуррахман Тутдере. Все три мэра принадлежат к главной оппозиционной Республиканской народной партии (НРП).

В ходе утреннего рейда полиция провела обыск в помещениях городских муниципалитетов и задержала еще двух подозреваемых вместе с Бёчеком в Анталье.

Задержания являются частью продолжающегося расследования предполагаемой коррупции, основанного главным образом на признаниях Азиза Ихсана Акташа, бизнесмена, признанного главой преступной сети, действующей в муниципалитетах.

Обвинения в коррупции распространились по муниципалитетам, контролируемым НРП, начиная с прошлого года, что привело к задержаниям и арестам видных деятелей партии, включая мэра Стамбула Экрема Имамоглу, будущего кандидата в президенты от этой партии.