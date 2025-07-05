Ташкент пережил самое жаркое 4 июля за последние 157 лет

CentralAsia (UZ) - 4 июля в Ташкенте синоптики зафиксировали рекордную жару, сообщает nova24.uz.

По словам синоптика Эркина Абдулахатова, максимальная температура воздуха составила 43,5 градусов в тени — рекорд для 4 июля. Предыдущий рекорд в этот день фиксировался в 1868 году, 157 лет назад.

До абсолютного нового рекорда по высокой температуре воздуха не хватило одного градуса, 18 июля 1997 года в Ташкенте синоптики зафиксировали столбик термометра в 44,6 градуса в тени.

Ещё один рекорд, вероятно, был зафиксирован в Намангане — 42,6 градуса жары, абсолютный рекорд в истории наблюдений. Предыдущий был зафиксирован в июне 2007 года, когда воздух прогрелся до 42,5 градусов, что сделало 4 июля жарче на 0,1 градус.

Вторжение жаркого воздуха на территорию Узбекистана началось с 2 июля с территории Афганистана и Туркменистана. Сначала под ударом оказался юг страны, в Термезе воздух прогрелся до 43 градусов в тени. Максимальная температура была зафиксирована в пустынях Навоийской области — 47 градусов в тени. С 6 июля воздух в республике начнет остывать, температура станет относительно прохладной.