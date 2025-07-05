Литва закроет визовый центр в Таджикистане из-за роста нелегальной миграции

CentralAsia (TJ) - Департамент миграции (ДМ) предлагает закрыть в Таджикистане внешний сервисный центр, который принимает заявления на получение временного вида на жительство (ВВЖ) в Литве, сообщило радио LRT.

По данным департамента, на начало июня вид на жительство в стране был примерно у 6250 граждан этой центральноазиатской страны.

За два года количество иммигрантов из Таджикистана выросло почти в пять раз.

Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сообщила Радио LRT, что после окончания срока действия ВВЖ таджикистанцы зачастую остаются в Литве нелегально.

«Если посмотреть на данные о нелегальной миграции, то количество граждан Таджикистана, которые не выезжают вовремя и которым необходимо выносить предписание о выезде, то есть решения о возвращении, в процентном отношении выше, чем, например, тех же узбеков», — сказала она.

По словам Гудзинскайте, таджики также периодически появляются на границе Беларуси с Литвой и пытаются незаконно проникнуть в страну.

В настоящее время за рубежом действует 31 внешнее сервисное подразделение, в прошлом году наасчитывалось 34 таких центров. Были закрыты сервисные центры в Ливане, Иордании и Шри-Ланке.

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