Литва закроет визовый центр в Таджикистане из-за роста нелегальной миграции

- Таджикистан, общество
- 14:20, 05 июля 2025
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CentralAsia (TJ) - Департамент миграции (ДМ) предлагает закрыть в Таджикистане внешний сервисный центр, который принимает заявления на получение временного вида на жительство (ВВЖ) в Литве, сообщило радио LRT.
По данным департамента, на начало июня вид на жительство в стране был примерно у 6250 граждан этой центральноазиатской страны.
За два года количество иммигрантов из Таджикистана выросло почти в пять раз.
Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сообщила Радио LRT, что после окончания срока действия ВВЖ таджикистанцы зачастую остаются в Литве нелегально.
«Если посмотреть на данные о нелегальной миграции, то количество граждан Таджикистана, которые не выезжают вовремя и которым необходимо выносить предписание о выезде, то есть решения о возвращении, в процентном отношении выше, чем, например, тех же узбеков», — сказала она.
По словам Гудзинскайте, таджики также периодически появляются на границе Беларуси с Литвой и пытаются незаконно проникнуть в страну.
В настоящее время за рубежом действует 31 внешнее сервисное подразделение, в прошлом году наасчитывалось 34 таких центров. Были закрыты сервисные центры в Ливане, Иордании и Шри-Ланке.