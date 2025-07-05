ХАМАС позитивно отреагировал на предложение о перемирии, заявив о готовности начать непрямые переговоры, - СМИ

CentralAsia (CA) - В пятницу ХАМАС объявил, что дал «положительный» ответ на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа и соглашении об освобождении заложников, добавив, что готов немедленно начать непрямые переговоры с Израилем для устранения оставшихся разногласий. Об этом сообщает The Times of Israel.

Однако, по данным источника издания, ответ террористической группировки включал три оговорки по основным вопросам.

«Движение представило свой ответ братским посредникам, который был охарактеризован позитивным настроем. ХАМАС полностью готов со всей серьезностью немедленно вступить в новый раунд переговоров по механизму реализации этой структуры», — говорится в заявлении ХАМАС, в котором не упоминаются никакие оговорки.

В тексте, представленном ХАМАС, говорится, что 60-дневное прекращение огня может быть продлено, пока стороны ведут переговоры добросовестно. Источник сказал, что ХАМАС хочет, чтобы предложение гласило, что переговоры о постоянном прекращении огня будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение — против чего выступает Израиль, опасаясь, что ХАМАС затянет переговоры на неопределенный срок.

Другая оговорка ХАМАС касается помощи, которую террористическая группировка хочет полностью возобновить через механизмы, поддерживаемые Организацией Объединенных Наций и другими международными организациями по оказанию помощи, сказал источник, отметив, что помощь все еще может поступать через противоречивый, поддерживаемый США и Израилем Фонд гуманитарной помощи Газе. Однако они пояснили, что ХАМАС не примет нынешнюю систему, в рамках которой Израиль жестко ограничивает объем разрешенной помощи ООН.

В среднем менее 70 грузовиков с гуманитарной помощью въезжают в Газу каждый день с тех пор, как Израиль снял блокаду сектора после 78 дней. Международные организации говорят, что для удовлетворения острой нужды сектора необходимы сотни грузовиков в день. Масштабы кризиса были подчеркнуты совершенно хаотичными сценами в пунктах распределения GHF, куда тысячи палестинцев были готовы идти пешком большие расстояния, попадая под обстрел Армии обороны Израиля почти ежедневно, чтобы добраться из-за острой нехватки продовольствия в секторе Газа.

Третья оговорка в ответе ХАМАС касалась вывода израильских войск во время перемирия, при этом террористическая группировка потребовала, чтобы ЦАХАЛ отступил на позиции, которые он занимал до срыва предыдущего прекращения огня в марте.

Источник, знакомый с посредническими усилиями, сообщил, что, несмотря на оговорки ХАМАС, они ожидают, что стороны все равно смогут продвинуться вперед в ходе непрямых переговоров, которые могут состояться в Дохе уже в воскресенье.

Но спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф настаивал на том, чтобы ХАМАС принял предложение посредников как есть, чтобы в ходе непрямых переговоров нужно было поднять лишь небольшое количество вопросов. К ним относятся число и личности палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в рамках сделки, а также карты, отмечающие вывод израильских войск.

Президент США Дональд Трамп настаивал на соглашении с тех пор, как 24 июня он выступил посредником в очередном прекращении огня между Израилем и Ираном, и ранее на этой неделе он выразил надежду, что прекращение огня будет достигнуто на следующей неделе. Однако он сделал аналогичные комментарии и неделей ранее.

Ожидается, что непрямые переговоры будут очень сложными, поскольку, как сообщается, Израиль опасается, что ХАМАС попытается увеличить долю освобожденных палестинских заключенных, находящихся под стражей, на каждого заложника.