CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в МИД Казахстана, сообщает Акорда.
Указом главы государства Маргулан Баймухан освобожден от должностей посла Казахстана в Бельгии, главы представительства РК при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО), посла Казахстана в Люксембурге по совместительству.
Азамат Бердыбай освобожден от должности посла Казахстана в Кувейте.
Арман Исетов освобожден от должности посла Казахстана в Таиланде. Он назначен заместителем министра иностранных дел Казахстана.
Также указом президента Роман Василенко освобожден от должности вице-министра иностранных дел Казахстана. Он назначен послом Казахстана в Королевстве Бельгия, главой представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).