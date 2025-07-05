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Токаев провел кадровые перестановки в МИД Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в МИД Казахстана, сообщает Акорда. 

Указом главы государства Маргулан Баймухан освобожден от должностей посла Казахстана в Бельгии, главы представительства РК при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО), посла Казахстана в Люксембурге по совместительству.

Азамат Бердыбай освобожден от должности посла Казахстана в Кувейте.

Арман Исетов освобожден от должности посла Казахстана в Таиланде. Он назначен заместителем министра иностранных дел Казахстана.

Также указом президента Роман Василенко освобожден от должности вице-министра иностранных дел Казахстана. Он назначен послом Казахстана в Королевстве Бельгия, главой представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).

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