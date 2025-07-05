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В Запорожье в результате операции «Нелегал-2025» задержали граждан Туркменистана

CentralAsia (TM) -  В Запорожской области России прошла оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2025», в результате которой были задержаны граждане Туркменистана. 

Как пишет издание «Блокнот», более сотни силовиков, в том числе сотрудники ФСБ, проверяли крупные торговые и строительные объекты в регионе. Кроме того, особый контроль вёлся за местами, где мигранты могли проживать. 

Всего полицейские выявили 145 нарушений миграционного законодательства. Кроме того, силовики провели 12 проверок иностранных граждан. Из них, по факту этих проверок возбудили 6 уголовных дел. 

Суд вынес 35 решений о выдворении мигрантов из Запорожской области. Некоторым иностранным гражданам, согласно постановлению суда, запретили въезжать на территорию страны. 

 

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