The Independent: В Великобритании распространяется новый штамм Covid с уникальным симптомом

CentralAsia (CA) - В Великобритании распространяется новый штамм COVID, пишет The Independent.

В отличие от других штаммов штамм Stratus известен своим уникальным симптомом — хриплостью голоса.

По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), существует два варианта Stratus: XFG и XFG.3. В настоящее время на варианты XFG и XFG.3 приходится около 30 процентов случаев заболевания COVID-19 в Англии.

«Это нормально, что вирусы мутируют и меняются с течением времени», - сказал доктор Алекс Аллен, консультант-эпидемиолог UKHSA.

Хотя многие эксперты предупреждают о его высокой заразности, доктор Аллен отметил: «На основании имеющейся на данный момент информации, нет никаких доказательств того, что варианты XFG и XFG.3 вызывают более тяжелое заболевание, чем предыдущие варианты, или что вакцины, используемые в настоящее время, будут менее эффективны против них».

Это происходит на фоне того, что по стране продолжают распространяться новые штаммы COVID-19: в прошлом месяце вирус Нимбус вызывал у людей острую боль в горле.

Вариант Nimbus, официально названный NB.1.8.1, произошел от варианта Omicron и был впервые обнаружен в январе этого года. Он быстро распространился по Китаю и Гонконгу, а теперь зафиксирован в нескольких штатах США и Австралии.

«Учитывая, что иммунитет к Covid у населения ослабевает из-за снижения числа вакцинированных весной и снижения числа случаев заражения Covid в последние месяцы, больше людей будут подвержены заражению XFG и XFG.3», - рассказал MailOnline профессор Лоуренс Янг.

Он считает, что это может привести к новой волне заражения, но масштабы этой волны предсказать сложно.

Некоторые эксперты предупреждают, что Стратус также может избежать иммунитета от прививок.

«В отличие от других вариантов, у Stratus есть определенные мутации в белке-шипе, которые могут помочь ему избегать антител, выработанных в результате предыдущих инфекций или вакцинаций», - рассказал доктор Кайваан Хан, врач общей практики Harley Street и основатель клиники Hannah London.

«Одним из наиболее заметных симптомов синдрома Стратус является охриплость, которая включает в себя скрипучий или хриплый голос», - сказал доктор Хан, добавив, что симптомы синдрома Стратус в целом, как правило, легкие или умеренные.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на 22 июня на долю Stratus приходилось 22,7 процента случаев заболевания COVID в мире.

ВОЗ отнесла Stratus к «вариантам, находящимся под наблюдением», однако отметила, что имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о том, что он представляет низкий риск для здоровья населения во всем мире.