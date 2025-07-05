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В Узбекистане наказали сотрудников УБДД, отменивших 106 штрафов водителю

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях появилась информация о безосновательной отмене за последние несколько лет решений о 106 штрафах водителю Malibu (номер 40 081 SBA, три буквы в конце обозначают принадлежность юридическому лицу) в Фергане. Об этом сообщает gazeta.uz.

В одном из решений поручается отменить пять штрафов за октябрь-ноябрь 2023 года по причине совершения неназванным водителем нарушения в виде превышения скорости в связи с «крайней необходимостью».

Пресс-служба УВД области сообщила, что на основании гражданина У. А. провело служебную проверку. По её результатам в отношении пяти сотрудников управления были применены меры дисциплинарного взыскания. Их имена и должности не называются.

Все штрафы, выписанные водителю автомобиля, взысканы «в соответствии с требованиями закона», отмечается в сообщении. Имя и должность водителя также не указываются.

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