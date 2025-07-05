Олимпийская чемпионка Узбекистана избрана в Комиссию атлетов Международной федерации дзюдо

CentralAsia (UZ) - Диёра Келдиёрова будет представлять Узбекистан в Комиссии атлетов Международной федерации дзюдо, её избрали на ближайшие четыре года. Об этом пишет gazeta.uz.

Выборы прошли в рамках чемпионата мира по дзюдо, прошедшего в Будапеште (Венгрия).

Олимпийскую чемпионку Узбекистана выбрали на 4 года среди 20 кандидатов с пяти разных континентов.

Комиссия спортсменов Международной федерации дзюдо состоит из 9 членов, 5 из которых избираются своими коллегами, а 4 назначаются исполнительным комитетом международной федерации.

В числе других номинированных вместе с соотечественницей включены олимпийские чемпионы, в том числе Нора Гьякова — из Косово, Хидаят Гейдаров — из Азербайджана, Лукас Крпалек — из Чехии.

Диёра Келдиёрова завоевала первое в истории Узбекистана олимпийское золото в дзюдо на Олимпиаде в Париже-2024.

Спортсменка также является социальным комиссаром Национального агентства социальной защиты по борьбе с гендерным неравенством и насилием в отношении детей.