В Узбекистане выявили хищения газа и электроэнергии на 10,8 млн долларов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане правоохранители прошлись с очередным рейдом по стране и выявили 234 случая незаконного потребления электроэнергии и природного газа, сообщает nova24.uz.

Согласно информации, объем хищений составил 50,6 млн кВт.ч электроэнергии и 12,4 млн кубометров природного газа. Ущерб от хищений электроэнергии оценивается в 103 млрд сумов, а ущерб от хищений природного газа в 32,6 млрд сумов. Таким образом, общий ущерб составил 135 млрд 669 млн сумов (10,8 млн долларов).

Правоохранители возбудили административные дела по 471 факту нарушений правил использования энергоресурсов. Все материалы стражи порядка передали в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер.