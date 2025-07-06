Касым-Жомарт Токаев поздравил Нурсултана Назарбаева с 85-летним юбилеем

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил первого президента Нурсултана Назарбаева с 85-летием. Об этом пишет Акорда.

В поздравительном письме отмечаются исторические заслуги юбиляра, стоявшего у истоков современной казахской государственности и внесшего вклад в становление и развитие Республики Казахстан.

Президент отметил значение решения первого президента о переносе столицы Казахстана для развития экономики и укрепления международного авторитета нашего государства.

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР.

Первый секретарь ЦК КП Казахстана (1989—1991). Президент Казахской ССР (1990—1991). Первый президент Республики Казахстан с 16 декабря 1991 по 20 марта 2019 года. Избирался главой государства на выборах в 1991, 1999, 2005, 2011, 2015 годах.

Покинув пост президента, сохранил за собой посты главы Совета безопасности Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Конституционного совета Казахстана.

Председатель Ассамблеи народа Казахстана (1995—2021). Председатель политической партии Нур Отан (2007—2022). Председатель Совета безопасности Республики Казахстан (1991—2022). Член Конституционного совета Казахстана (2019—2023).

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