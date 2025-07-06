Число погибших в результате наводнения в Техасе выросло до 43 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате наводнения в округе Керр возросло до 43, включая 15 детей, сообщил шериф Ларри Лейта на брифинге.

Как сообщает The Guardian, по состоянию на 17:30 5 июля чиновники все еще работают над идентификацией 12 взрослых и пяти детей.

Городской менеджер Керрвилла Далтон Райс сказал, что 27 девочек из Camp Mystic, христианского летнего лагеря вдоль реки Гваделупе, все еще числятся пропавшими без вести. Другие люди, которые были в этом районе, но не в лагере, также могли быть пропавшими без вести, добавил Райс.

Чиновники заявили, что наводнения не были предсказаны прогнозами, и что река поднялась на 8 метров всего за 45 минут. Местный синоптик оспорил это и сказал, что предупреждения были выпущены за несколько часов до катастрофы.

На снимках с земли видны масштабные разрушения домов, транспортных средств и деревьев, а также продолжающиеся спасательные работы.