В Москве задержали гражданина Казахстана за сбыт фальшивых купюр

CentralAsia (KZ) - Сотрудники полиции в Москве задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в распространении поддельных пятитысячных купюр, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 23-летний мужчина приобрел через мессенджер 300 фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей и начал сбывать их в различных регионах России. Он использовал схему, при которой рассчитывался подделками за недорогие товары, получая сдачу подлинными деньгами.

Следствием установлено, что злоумышленник успел сбыть 28 купюр: две – в Волгоградской области, одиннадцать – в Астраханской, еще пятнадцать – в Москве.

Фигурант был задержан в столице во время служебной командировки сотрудников полиции из Волгограда. При личном досмотре у него изъяты 272 поддельные банкноты на общую сумму 1,36 млн рублей.

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